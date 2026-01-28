Mel Maia e a irmã Yasmin - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2026 12:56

Rio - Yasmin Maia, irmã da atriz Mel Maia, celebrou a formatura em Odontologia com um depoimento marcado por emoção ao recordar a mãe, a empresária Débora Maia, encontrada morta aos 53 anos, em novembro de 2025. Nas redes sociais, ela relembrou a trajetória acadêmica e destacou a importância do apoio familiar ao longo do caminho.

“Finalmente realizo o meu grande sonho. Meu e o da mini Yasmin do passado, que amava brincar de dentista e se interessava por cada consulta odontológica”, escreveu. Ao resumir a experiência, escolheu a palavra “resiliência” e contou que, em 2023, enfrentou um transtorno do pânico. “No meio da graduação, em 2023, precisei exercê-la com tudo quando um transtorno do pânico se instalou e virou tudo de cabeça pra baixo”, afirmou.Yasmin destacou a rede de apoio que a ajudou a concluir o curso. “Se meu amor pela profissão não fosse tão forte, se eu não tivesse um apoio familiar tão lindo, um noivo tão parceiro, apoio psicológico e de amigos, provavelmente não estaria realizando esse sonho”, disse. Ela também mencionou os desafios e a superação diária: “E eu precisei, com muita ajuda, ‘engolir’ e enfrentar. E sinceramente, fui muito forte e me orgulho de ter conseguido sair dessa e ter conquistado muita coisa”.Ao falar da mãe, Yasmin emocionou os seguidores. “Já a resiliência continua a ser exercida quando, infelizmente, perco minha mãe, a pessoa que eu mais amava na vida, quem sempre me incentivou a cursar o ensino superior e me mostrou a grande importância de estar sempre estudando”, escreveu. “Consegui, nós conseguimos! Você foi muito responsável por isso, mãezinha, obrigada por tudo”.No encerramento do texto, a recém-formada afirmou estar pronta para iniciar a carreira e agradeceu à família, ao noivo e aos professores. Ela fez um agradecimento especial à irmã famosa. “Um muito obrigada a todas as pessoas que me ajudaram muito durante essa caminhada, amigos, professores, mas em especial à minha irmã (minha melhor amiga) que me apoiou em simplesmente tudo, eu te amo que dói, te devo o mundo e esse diploma é seu!”, declarou.