Bella CamposReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 18:18 | Atualizado 27/01/2026 18:20

Rio - Bella Campos, de 27 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta terça-feira (27) ao publicar uma foto em frente ao espelho usando um biquíni prateado cavado. O modelo evidenciou o corpo definido da atriz, que havia compartilhado pouco antes um vídeo na academia.

No início do mês, Bella Campos e Cauã Reymond deixaram de se seguir no Instagram, atitude que reacendeu uma polêmica antiga dos bastidores de "Vale Tudo", novela encerrada em outubro de 2025. Sem confirmação sobre quem iniciou o unfollow, o gesto trouxe de volta relatos divulgados à época de que o ator teria feito críticas à atuação da colega e levado insatisfações à direção da produção, o que teria causado desconforto no set.

Segundo informações de bastidores, a atriz teria confrontado Cauã e registrado uma queixa interna, na qual ele teria apresentado comportamentos considerados inadequados no ambiente profissional, como “debochado”, “agressivo” e “machista”.