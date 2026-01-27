João Gomes - Divulgação

João GomesDivulgação

Publicado 27/01/2026 13:58

Rio - João Gomes fará o show de abertura da Supercopa Rei 2026, neste domingo (1°), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em campo, Flamengo, campeão brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, disputam a final do campeonato.

"Cantar antes de uma final desse tamanho é uma emoção diferente. Futebol e música mexem com o sentimento do povo, e estar ali, abrindo um jogo tão importante, é uma responsabilidade enorme e uma alegria que não dá pra explicar. Espero que seja um momento especial pra todo mundo que estiver no estádio e também pra quem vai assistir de casa", afirma João Gomes.



O duelo entre Flamengo e Corinthians contará com ampla cobertura da Globo, com transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge e Premiere.