O duelo entre Flamengo e Corinthians contará com ampla cobertura da Globo, com transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, ge e Premiere.
João Gomes fará show de abertura na Supercopa Rei 2026: 'Emoção diferente''
Flamengo enfrenta o Cortinthians, neste domingo (1º)
