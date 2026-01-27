Zé FelipeReprodução / Instagram
A retomada das atividades ocorre após o fim do relacionamento de Zé Felipe com a cantora Ana Castela, anunciado em dezembro de 2025. Durante o período em que estiveram juntos, a artista chegou a publicar vídeos mencionando as tentativas de incentivar o cantor a manter a regularidade na musculação, muitas vezes de forma bem-humorada.
O cantor e a "Boiadeira" assumiram o namoro em outubro de 2025, meses após Zé Felipe anunciar o término de seu casamento com a apresentadora Virginia Fonseca em maio do mesmo ano.
