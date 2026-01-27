Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 12:34

Rio - O cantor Zé Felipe, de 27 anos, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (27) para registrar os resultados de sua nova rotina de treinos. Nos stories, ele publicou uma foto em que aparece sem camisa e celebrou sua evolução física. "Está voltando", escreveu o artista na legenda.