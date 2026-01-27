Flora Gil posou com amigas durante banho de piscina Reprodução/Instagram

Rio - Flora Gil aproveitou um momento de diversão na companhia de Liniker e de Mariana Ximenes. Nesta terça-feira (27), a empresária compartilhou uma foto do banho de piscina junto das artistas e outras amigas em Salvador, na Bahia. 
fotogaleria
"Baianando em muito boa companhia. Enfim! uma tarde de descanso pra segurar + um 2222", escreveu ela na legenda. 
Na segunda-feira (26), Flora reuniu várias celebridades para um almoço. A mulher do cantor Gilberto Gil convidou nomes como Luísa Sonza, Caetano Veloso, Paula Lavigne, Jota.pê e a Ministra da Cultura Margareth Menezes. 