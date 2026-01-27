Tata Werneck e Clara Maria - Reprodução / Instagram

Tata Werneck e Clara MariaReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 13:46

Rio - A apresentadora Tata Werneck compartilhou em suas redes sociais um registro ao lado da filha, Clara Maria, de 6 anos, fruto do relacionamento com Rafaerl Vitti e encantou os internautas. Na imagem, ambas aparecem em uma praia durante o pôr do sol.

fotogaleria

"Nasci pra ser sua mãe. Estava te esperando desde que nasci", escreveu Tata na legenda. Nos comentários, internautas falaram sobre o crescimento da menina e a relação delas. "Como ela está grande Tata", comentou uma usuário da rede social. "Tata, você é muito incrível, que Deus abençoe sempre sua família", escreveu outra. "Que 'fotão'! Você é uma mãezona!", elogiou uma terceira pessoa.



Em outubro de 2025, o casal celebrou o aniversário de seis anos de Clara Maria em uma casa de festas no Rio de Janeiro. O evento teve como tema a animação Lilo & Stitch e reuniu familiares e amigos. Mesmo com registros eventuais de celebrações, os pais mantêm a política de preservar a imagem da filha.