Rio - Karoline Lima anunciou nesta terça-feira (27) o término do namoro com Léo Pereira. A influenciadora apareceu no Instagram Stories para explicar os motivos que levaram ao rompimento da relacionamento um mês depois da reconciliação. 
"Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de eu dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que a gente acabou", informou aos seguidores. 
A influenciadora revelou não se arrepender de ter dado uma nova chance ao envolvimento com o jogador. "Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também.  Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser e sobre meus objetivos."
Karoline Lima e Léo Pereira iniciaram a relação amorosa em setembro de 2023. O romance chegou ao fim em setembro do ano passado e a reconciliação foi anunciada em dezembro.