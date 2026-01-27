Bruna Marquezine assiste desfile de affair de João Guilherme, Luiza PeroteReprodução / Instagram

Rio - Bruna Marquezine assistiu ao desfile em que Luiza Perote, apontada como atual affair de João Guilherme, seu ex-namorado, desfilou nesta terça-feira (27), durante a Semana de Alta-Costura de Paris. A atriz acompanhou a apresentação da primeira fileira no evento da Chanel.
Nas redes sociais, Bruna publicou registros do evento e compartilhou momentos da passarela em que Luiza aparece entre as modelos. Em algumas imagens, é possível notar que a modelo direciona o olhar para a primeira fileira, onde Bruna estava sentada, mas mantém postura profissional durante a apresentação. Luiza também mostrou detalhes dos bastidores, ao surgir com um vestido branco com plumas na barra da saia.
Natural de Humaitá, no Amazonas, Luiza Perote tem 20 anos e figura entre as modelos brasileiras em ascensão. A carreira ganhou projeção durante a pandemia, após a viralização de vídeos no TikTok em que simulava desfiles dentro de casa.
Os rumores de um envolvimento entre Luiza e João Guilherme ganharam força em dezembro, quando os dois foram vistos juntos durante uma viagem ao Japão. Depois disso, o ator apareceu ao lado da modelo em um voo, em clima de proximidade.
Atualmente, Bruna Marquezine vive um relacionamento com o cantor canadense Shawn Mendes, desde o fim de 2025.