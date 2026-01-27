Bruna Marquezine assiste desfile de affair de João Guilherme, Luiza PeroteReprodução / Instagram
Bruna Marquezine assiste desfile com affair de João Guilherme na passarela
Atriz marcou presença no evento da Chanel, que contou com Luiza Perote como modelo
Flora Gil curte piscina com Liniker e Mariana Ximenes
Empresária reuniu amigas em Salvador, na Bahia
Bella Campos posa com biquíni cavado e exibe corpo definido
Atriz compartilhou o clique nas redes sociais nesta terça-feira (27)
Fernanda Torres posa com Bruna Marquezine nos bastidores de desfile
Atrizes marcaram presença na Semana de Alta-Costura de Paris
Rafa Kalimann encanta internautas com vídeo de Zuza
Bebê é a primeira filha da influenciadora com Nattan
Filho de Virginia Fonseca chama mãe de Vini Jr. de 'vovó'
José Leonardo se dirigiu a Fernanda Cristina durante a tarde desta terça-feira (27)
