Caçula de Virginia Fonseca chama mãe de Vini Jr. de 'vovó'Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 15:57

Rio - Virginia Fonseca compartilhou um momento descontraído ao lado do filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, nesta terça-feira (27). Em visita à casa de Vini Jr., no Rio, a influenciadora registrou a reação do menino ao chamar Fernanda Cristina, mãe do jogador do Real Madrid, de “vovó”.

Durante o almoço, com José no colo, o pequeno balbuciou a palavra ao olhar para Fernanda, o que surpreendeu os adultos ao redor. “Oi, vovó”, respondeu ela, arrancando um sorriso do menino. Virginia reagiu ao momento e comentou: “Que bonitinho, olhou para a Mama e disse ‘vovó’”, repetindo o apelido usado por Vini Jr. e pela família.

A influenciadora, que tem outros dois filhos, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, vive um relacionamento com o atacante desde outubro do ano passado. Na época, Vini Jr. fez um pedido de namoro em Mônaco. O casal mantém a relação à distância, dividindo a rotina entre Brasil e Europa.