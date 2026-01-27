Fernanda Torres e Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Rio - Fernanda Torres se encontrou com Bruna Marquezine nos bastidores do desfile de uma grife Chanel na Semana de Alta-Costura de Paris, na França, nesta terça-feira (27). A atrizes posaram juntas em clique publicado nas redes sociais da produtora Trígonos.
"Fernanda Torres e Bruna Marquezine no desfile da Chanel em Paris. Quem sabe sobre quem elas estavam conversando?", instigou o perfil. 
Mais cedo, a veterana compartilhou vídeo conversando com a atriz britânica Tilda Swinton. As atrizes 'bateram papo' de mãos dadas ao lado de Nicole Kidman. Em janeiro do ano passado, o trio concorreu ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama.