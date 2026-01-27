Yasmin Brunet curte dia de praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet curte dia de praia em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 09:39

Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), que curtiu dia de praia em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambucano. A modelo e influenciadora digital, ainda, se declarou ao lugar.

"Noronha, te amo", legendou a ex-BBB. No compilado de registros, Yasmin posou em diferentes ângulos, exibindo as curvas. Para aproveitar, sol, mar e areia, vestiu biquíni rosa. Ela também se protegeu dos raios solares usando chapéu.

Internautas não pouparam elogios. "Barbie Malibu!!! Como pode ficar sempre mais linda?!", exaltou uma seguidora. "Meu Deus, parece uma pintura", comentou uma admiradora. "Está cada dia mais linda", disse um usuário das redes sociais. "Sereia em seu habitat natural", escreveu outra pessoa.