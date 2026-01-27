Yasmin Brunet curte dia de praia em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Yasmin Brunet, de 37 anos, mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), que curtiu dia de praia em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambucano. A modelo e influenciadora digital, ainda, se declarou ao lugar.
fotogaleria
Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram
Yasmin Brunet se declara para Fernando de Noronha: 'Te amo' - Reprodução / Instagram
De biquíni rosa, Yasmin Brunet aproveita praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
De biquíni, Yasmin Brunet curte dia de praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
Yasmin Brunet exibe curvas em dia de praia - Reprodução / Instagram
Yasmin Brunet curte dia de praia em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram
"Noronha, te amo", legendou a ex-BBB. No compilado de registros, Yasmin posou em diferentes ângulos, exibindo as curvas. Para aproveitar, sol, mar e areia, vestiu biquíni rosa. Ela também se protegeu dos raios solares usando chapéu.
Internautas não pouparam elogios. "Barbie Malibu!!! Como pode ficar sempre mais linda?!", exaltou uma seguidora. "Meu Deus, parece uma pintura", comentou uma admiradora. "Está cada dia mais linda", disse um usuário das redes sociais. "Sereia em seu habitat natural", escreveu outra pessoa.
Recentemente, a influenciadora mostrou o antes e depois de perder 15 kg. A modelo diminuiu as medidas após iniciar um tratamento para lipedema, condição crônica que afeta principalmente mulheres. Ele provoca acúmulo desproporcional de gordura, geralmente nas pernas e quadris, além de alterações na textura da pele.