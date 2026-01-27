Ary Fontoura completa 93 anosReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ary Fontoura completa 93 anos, nesta terça-feira (27), e celebra a data no maior alto-astral. Em uma publicação feita no Instagram, o artista aparece segurando um bolo e cantando 'parabéns' para ele mesmo.  O ator ainda aproveitou para fazer seus pedidos antes de soprar as velinhas.
fotogaleria
Ary Fontoura completa 93 anos - Reprodução de vídeo
Ary Fontoura completa 93 anos - Reprodução de vídeo
"Peço a Deus somente uma coisa: saúde e amor. O resto a gente constrói junto", disse ele no vídeo. Na legenda, Ary escreveu: "93 aninhos. Com calma no olhar e fome de mundo! Parabéns pra mim e pra todos que hoje celebram a vida".
Vários famosos parabenizaram o artista através dos comentários. "Parabéns querido Ary!! Saúde e muitas felicidades na sua vida sempre!! Que você continue nos alegrando com esse seu super astral!! Caramba , já passou um ano da festa?! Curta seu dia", desejou Renato Rabelo. "Parabéns, parabéns!!!!! Muito mais energia pra você", disse Michelle Barros. "Ah, que lindo. Que alegria, Ari. Feliz ano com muito amor!! amo você!", disse Dani Suzuki. 
Veja: 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Ary Fontoura (@aryfontoura)