Jorge Aragão, Alcione e Zeca PagodinhoReprodução do Instagram

Publicado 27/01/2026 08:26

Rio - Zeca Pagodinho recebeu Alcione e Jorge Aragão para um almoço em sua casa, no Rio, nesta segunda-feira (26). Registros do momento descontraído entre os amigos foram compartilhados nas redes sociais.

"Hoje o almoço na casa do Zeca Pagodinho está especial!", diz a publicação feita na rede social de Zeca. No vídeo, o artista ainda brinca com o atraso de Jorge e cantarola um trecho da música "Da Fuga Fez Sua Verdade".

Marrom também mostrou imagens do encontro."Hoje o almoço foi por conta de Zeca Pagodinho e nosso compadre Jorge Aragão demorou a chegar… Arraste para o lado e veja nossa espera, assistindo novela!".

Vários famosos reagiram às postagens. "O que é que vocês estão armando juntos?Quero saber como eu posso fazer pra estar com vocês!", comentou Péricles. "Olha só isso", afirmou Alessandra Negrini. "A história numa imagem", destacou Rafael Zulu. "Que trio hein", frisou Thiago Martins.

