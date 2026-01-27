Jorge Aragão, Alcione e Zeca PagodinhoReprodução do Instagram
Chega ao fim namoro de Karoline Lima e Léo Pereira
Influenciadora e jogador tinham anunciado a reconciliação em dezembro
Fernanda Bande fala sobre rotina na maternidade atípica
Ex-BBB comentou dificuldades na criação do filho mais velho
Carolina Dieckmmann aposta em vestido colado para lançamento de filme
Atriz protagoniza o longa-metragem '(Des)controle'
Bruna Marquezine assiste desfile com affair de João Guilherme na passarela
Atriz marcou presença no evento da Chanel, que contou com Luiza Perote como modelo
Flora Gil curte piscina com Liniker e Mariana Ximenes
Empresária reuniu amigas em Salvador, na Bahia
Bella Campos posa com biquíni cavado e exibe corpo definido
Atriz compartilhou o clique nas redes sociais nesta terça-feira (27)