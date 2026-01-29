Lore Improta e Léo Santana - Lucas Ramos / Brazil News

Lore Improta e Léo Santana Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 29/01/2026 09:07

Rio - Lore Improta e Léo Santana reuniram um time de famosos no baile beneficente "Noite da Aclamação", que tem como objetivo divulgar e exaltar a cultura da Bahia, em Salvador, na noite desta quarta-feira (28). Neste ano, o evento homenageou o roqueiro baiano Raul Seixas e teve como atração principal Ivete Sangalo. Os cantores Tomate e Xanddy Harmonia também cantaram na festa.

Famosos como Regina Casé, Thaynara OG, Ingrid Guimarães, Felipe Veloso, Carlinhos Brown, Renata Kuerten, o casal de ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima prestigiram o evento, que arrecadou mais de R$ 600 mil reais. Toda a renda é revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Filha de Raul, Vivían Seixas também marcou presença na noite especial. Em um determinado momento, Leo Santana subiu ao palco e animou a galera ao som de "Como Vovô Já Dizia", de Raul, enquanto Lore, que espera o segundo filho do casal, dançava.

Como era de se esperar, Ivete não deixou ninguém parado e exaltou o evento. "Um noite de muita música, encontros e solidariedade!", disse a artista em uma publicação feita no Instagram.

Veja:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Veveta (@ivetesangalo)

