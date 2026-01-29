Lore Improta e Léo Santana Lucas Ramos / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lore Improta e Léo Santana reuniram um time de famosos no baile beneficente "Noite da Aclamação", que tem como objetivo divulgar e exaltar a cultura da Bahia, em Salvador, na noite desta quarta-feira (28). Neste ano, o evento homenageou o roqueiro baiano Raul Seixas e teve como atração principal Ivete Sangalo. Os cantores Tomate e Xanddy Harmonia também cantaram na festa. 
Famosos como Regina Casé, Thaynara OG, Ingrid Guimarães, Felipe Veloso, Carlinhos Brown, Renata Kuerten, o casal de ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima prestigiram o evento, que arrecadou mais de R$ 600 mil reais. Toda a renda é revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.
Filha de Raul, Vivían Seixas também marcou presença na noite especial. Em um determinado momento, Leo Santana subiu ao palco e animou a galera ao som de "Como Vovô Já Dizia", de Raul, enquanto Lore, que espera o segundo filho do casal, dançava.
Como era de se esperar, Ivete não deixou ninguém parado e exaltou o evento. "Um noite de muita música, encontros e solidariedade!", disse a artista em uma publicação feita no Instagram. 
Veja:
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Veveta (@ivetesangalo)


 
fotogaleria
Lore Improta e Léo Santana
Giovanna Lima e Lucas Pizane
Rita Batista
Thaynara OG
Regina Casé
Carla Perez e Xanddy
Felipe Veloso
Ingrid Guimarães
Ivete Sangalo se apresenta na Noite da Aclamação
Ivete Sangalo se apresenta na Noite da Aclamação
Ivete Sangalo se apresenta na Noite da Aclamação
Ivete Sangalo se apresenta na Noite da Aclamação
Lore Improta e Léo Santana se apresentam na Noite da Aclamação
Lore Improta e Léo Santana se apresentam na Noite da Aclamação
Lore Improta e Léo Santana se apresentam na Noite da Aclamação
Lore Improta e Léo Santana
Lore Improta e Léo Santana