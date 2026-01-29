Vinicius Moreno - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 11:02

Rio - Vinicius Moreno, conhecido por interpretar Florianinho, filho de Bebel (Guta Stresser) e Agostinho Carrara (Pedro Cardoso) no seriado "A Grande Família", da TV Globo, segue colhendo frutos em sua carreira na música. Ele atualmente trabalha como produtor musical e é um dos nomes por trás de sucessos do cantor Ferrugem, na faixa "Na Sala Vermelha".

Nesta quarta-feira (28), o cantor Ferrugem compartilhou um registro ao lado de Vinicius, exaltando o trabalho do ex-ator mirim nos bastidores da indústria fonográfica. "Florianinho é meu produtor. Ele é o moleque que produziu aquele som", revelou o cantor.

O encontro gerou momentos de descontração com a equipe de segurança do artista, que se surpreendeu ao reconhecer o intérprete do neto de Lineu (Marco Nanini) e Dona Nenê (Marieta Severo).



Apesar do foco na produção musical, Vinicius Moreno não abandonou completamente a atuação. No último ano, ele integrou o elenco do filme "O Rei da Feira", protagonizado por Leandro Hassum, no papel do personagem Varejeira. Recentemente, em 2025, o artista também emocionou seguidores ao visitar os Estúdios Globo para um novo projeto (ainda mantido em sigilo).

Na ocasião, Vinicius percorreu os mesmos corredores de sua infância e aproveitou para recriar uma pose icônica feita na época em que integrava o elenco do seriado, celebrando a trajetória que começou entre 2012 e 2014.