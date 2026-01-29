OruamReprodução de vídeo

Rio - Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, criticou a onda de assaltos no Rio de Janeiro em um vídeo publicado no X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (28). O rapper lamentou a morte de inocentes e mandou um recado para os criminosos. 
"O papo vai para os ‘menor’ do roubo, que estão roubando o Rio de Janeiro todo aí. Pega a visão, vocês estão fazendo feião. Estão roubando e matando vários trabalhadores na rua. Matando pai de família por causa de uma moto. O bagulho, a responsabilidade, está caindo para mim, para nós que somos artistas e cantamos a realidade da favela. Vocês estão fazendo feião. Está manchando nós, a favela", disse.
O rapper ainda comentou que nem mesmo os artistas estão escapando da onda de assaltos na cidade. "Até nós não está longe disso. Roubaram o Chefin ontem (terça), o maior cordão de ouro, o PZ".
"Vagabundo rouba mesmo, estão matando vários trabalhadores inocentes. A responsabilidade está caindo pra mim, pra nós. Vagabundo está cobrando de nós posicionamento. Acha que sou conivente com isso? Estão matando várias pessoas inocentes, trabalhador, pai de família. Quando a gente precisa, quem ajuda são os motoboys. Que isso, mano. Vagabundo das favelas: colocar a cabeça no lugar, mano. O bagulho é feião, mancha nós mesmos da favela", finalizou.


Vale lembrar que três motoboys foram mortos no Rio nos últimos dias. Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, morreu após ser baleado em um assalto na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (27).
No último domingo (25), a vítima foi o entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes. O caso aconteceu na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. No dia 21, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi assassinado em tentativa de assalto em Irajá. 
Oruam é filho de Marcinho VP, preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão. O pai do artista responde pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Prisões no ano passado 
O nome de Oruam foi envolvido em polêmicas no último ano. Em julho, o cantor foi flagrado por policiais em sua casa junto com um adolescente conhecido como "Menor Piu", considerado braço direito do traficante Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho. No dia seguinte, ele se entregou e foi preso, acusado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, lesão corporal e desacato. O artista deixou a cadeia em 29 de setembro, após a sua prisão ser revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em fevereiro, Oruam também foi preso quando as autoridades encontraram Yuri Pereira Gonçalves, procurado por participar de organização criminosa, dentro da sua casa, uma mansão no Joá, Zona Oeste do Rio. Apesar disso, o rapper acabou liberado ao assinar um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).
 
 
