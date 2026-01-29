Borges acusa Poze de agressão, mostra namorada recebendo chute e denuncia invasão - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 11:37

Rio - A madrugada desta quinta-feira (29) foi marcada por polêmica no trap carioca. MC Borges usou as redes sociais para dizer que teria sido agredido por pessoas ligadas a MC Poze do Rodo e que sua casa teria sido invadida. Segundo o rapper, a namorada dele também foi atingida durante a confusão.



Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Borges apareceu visivelmente abalado e com ferimentos. Ele classificou o episódio como “covardia” e relatou que o conflito teria ocorrido poucas horas após o lançamento de um novo trabalho musical. “Soltei o trabalho da minha vida ontem, para hoje o Poze me juntar com os amigos dele, tudo isso porque tá chateado que c*meu a mulher do meu amigo… tudo certo, segue o baile”, escreveu.



O artista relacionou a briga a desentendimentos pessoais envolvendo Poze do Rodo, Karol Macedo, ex de Dafuria, amigo de Borges, e Viviane Noronha, ex-mulher de Poze, que atualmente vive um relacionamento com Dafuria. Segundo Borges, o apoio dele ao novo casal teria sido interpretado como provocação.



Em outra publicação, Borges mostrou imagens que, segundo ele, registram um amigo de Poze chutando sua companheira. "O ‘brabão’ aí entrando na porrada e os amigo chutando minha mulher. Covardia, fica feio, sustentam nada sozinho”, escreveu.



O rapper também afirmou que o portão de sua casa foi derrubado durante a ação. “Estava sozinho com minha mina… Esperaram geral sair de casa para isso”, disse, antes de ironizar: “Só aparece e paga meu portão”. A namorada de Borges recebeu chutes no peito e que procurou a polícia para registrar queixa.

Borges ainda aproveitou os stories para fazer novas acusações, afirmou que Poze falava mal de Filipe Ret pelas costas e que teria tentado flertar com a namorada de Orochi. Também ironizou a postura do funkeiro em um episódio envolvendo Oruam, em 2025. “Você é uma piada, relaxa que não vou te entregar para a polícia”, escreveu, em mensagem direta ao rival.



A repercussão chegou a outros nomes da cena. Orochi, fundador da gravadora Mainstreet, da qual Poze faz parte, se manifestou nas redes sociais, mesmo sem ter participado da confusão. “Nós não ‘compactua’ com talaricagem, covardia e agressão a mulher”, escreveu. Após o episódio, Orochi deixou de seguir Poze no Instagram, atitude interpretada por fãs como um sinal de rompimento.



Viviane Noronha também comentou o caso, sem citar nomes. Em postagem nas redes, escreveu que “nunca viu alguém feliz perturbar a vida dos outros” e classificou toda a situação como um “mico”.

Poze se manifesta

No Instagram, Poze afirmou que o que aconteceu foi um "caô de homem para homem: Borges e o Léo, meu primo". Ele ainda negou que tenha participado de qualquer confusão e não agrediu ninguém. "O Poze em nenhum momento arrumou caô, o Poze em nenhum momento agrediu alguém, eu tô separando a briga", disse o artista. O MC afirmou ainda que irá pagar o preço do portão quebrado de Borges.

Sobre ser chamado de talarico, ele rebateu a acusação, afirmando que “esses papos de mancada é bala por dentro da cara”. Segundo ele, a cobiça pela mulher de outro homem acaba em morte.