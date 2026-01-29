Borges acusa Poze de agressão, mostra namorada recebendo chute e denuncia invasão Reprodução / Instagram
Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Borges apareceu visivelmente abalado e com ferimentos. Ele classificou o episódio como “covardia” e relatou que o conflito teria ocorrido poucas horas após o lançamento de um novo trabalho musical. “Soltei o trabalho da minha vida ontem, para hoje o Poze me juntar com os amigos dele, tudo isso porque tá chateado que c*meu a mulher do meu amigo… tudo certo, segue o baile”, escreveu.
O artista relacionou a briga a desentendimentos pessoais envolvendo Poze do Rodo, Karol Macedo, ex de Dafuria, amigo de Borges, e Viviane Noronha, ex-mulher de Poze, que atualmente vive um relacionamento com Dafuria. Segundo Borges, o apoio dele ao novo casal teria sido interpretado como provocação.
Em outra publicação, Borges mostrou imagens que, segundo ele, registram um amigo de Poze chutando sua companheira. "O ‘brabão’ aí entrando na porrada e os amigo chutando minha mulher. Covardia, fica feio, sustentam nada sozinho”, escreveu.
O rapper também afirmou que o portão de sua casa foi derrubado durante a ação. “Estava sozinho com minha mina… Esperaram geral sair de casa para isso”, disse, antes de ironizar: “Só aparece e paga meu portão”. A namorada de Borges recebeu chutes no peito e que procurou a polícia para registrar queixa.
A repercussão chegou a outros nomes da cena. Orochi, fundador da gravadora Mainstreet, da qual Poze faz parte, se manifestou nas redes sociais, mesmo sem ter participado da confusão. “Nós não ‘compactua’ com talaricagem, covardia e agressão a mulher”, escreveu. Após o episódio, Orochi deixou de seguir Poze no Instagram, atitude interpretada por fãs como um sinal de rompimento.
Viviane Noronha também comentou o caso, sem citar nomes. Em postagem nas redes, escreveu que “nunca viu alguém feliz perturbar a vida dos outros” e classificou toda a situação como um “mico”.
O Brabão ai entrando na porrada e os amigo chutando minha mulher— Borges (@borgesog) January 29, 2026
Covardia, fica feio, sustentam nada sozinho !! Tilts pic.twitter.com/uHk0OTH51w
