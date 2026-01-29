Giulia Be e Any Gabrielly no filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' - Amanda Aguiar / Divulgação

Giulia Be e Any Gabrielly no filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você'Amanda Aguiar / Divulgação

Publicado 29/01/2026 12:57

Rio - O trailer oficial de “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, foi divulgado nesta quinta-feira (29). O filme, que estreia no dia 16 de julho, aposta em uma história sobre amizade, perdas e recomeços, com Giulia Be e Any Gabrielly nos papéis centrais.

Inspirada no livro homônimo - obra que leva o mesmo título do filme - de Fernanda de Castro Lima, a trama apresenta Gabriela (Any Gabrielly) e Júlia (Giulia Be), duas melhores amigas que, em tom de brincadeira, criam uma lista com dez tarefas para serem cumpridas caso uma delas morra antes da outra. O pacto ganha um peso inesperado quando Júlia sofre um grave acidente, mudando o rumo da história.



A partir desse acontecimento, Gabriela passa a colocar em prática os desejos deixados pela amiga. Entre os desafios estão saltar de paraquedas, abraçar desconhecidos, cantar diante de uma plateia, se permitir viver novas experiências e se apaixonar.



O elenco reúne ainda nomes como Sheron Menezzes, Léo Jaime, Regiane Alves, Pâmela Germano, Paulo Lessa, Daniel Rangel e Michel Joelsas.



Assista o trailer: