Giulia Be e Any Gabrielly no filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você'Amanda Aguiar / Divulgação
Inspirada no livro homônimo - obra que leva o mesmo título do filme - de Fernanda de Castro Lima, a trama apresenta Gabriela (Any Gabrielly) e Júlia (Giulia Be), duas melhores amigas que, em tom de brincadeira, criam uma lista com dez tarefas para serem cumpridas caso uma delas morra antes da outra. O pacto ganha um peso inesperado quando Júlia sofre um grave acidente, mudando o rumo da história.
A partir desse acontecimento, Gabriela passa a colocar em prática os desejos deixados pela amiga. Entre os desafios estão saltar de paraquedas, abraçar desconhecidos, cantar diante de uma plateia, se permitir viver novas experiências e se apaixonar.
O elenco reúne ainda nomes como Sheron Menezzes, Léo Jaime, Regiane Alves, Pâmela Germano, Paulo Lessa, Daniel Rangel e Michel Joelsas.
