Mell Muzzillo ensina coreografia de 'Jetski' para Gabriela Medvedovski e Alanis Guillen nos bastidores de 'Três Graças'Reprodução / Instagram

Rio - A atriz Mell Muzzillo apareceu nos bastidores da novela "Três Graças", da TV Globo, ensinando a coreografia de “Jetski”, música de Melody e Pedro Sampaio que se popularizou nas redes sociais. A dança foi reproduzida ao lado de Gabriela Medvedovski e Alanis Guillen, que interpretam um casal na trama exibida às 21h.
O registro foi compartilhado nos stories das atrizes nesta quarta-feira (28), durante uma pausa nas gravações. No vídeo, Mell conduz os passos da coreografia, enquanto Gabriela e Alanis acompanham a sequência.
"Aquecendo pro estúdio de hoje. Mell Muzillo melhor professora", escreveu Gabriela no Instagram.