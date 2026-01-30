Xande de Pilares lança audiovisual 'Nos Braços do Povo Vol. 2' - Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:45

Rio - Xande de Pilares lançou, nesta sexta-feira (30), o audiovisual "Nos Braços do Povo Vol. 2" em todas as plataformas digitais. Gravado no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, o trabalho reafirma a conexão do cantor com as raízes no samba.

"Está emocionante e é uma forma que eu tenho de reviver as rodas de samba dos tempos do Grupo Riacho, Sambola, Pagode do Boleiro, Compasso da Vila, do Pagode da Tia Gessi, do Grupo Só Vodka, no Morro do Turano, do Mestre Louro, na Barraca do Salgueiro, entre outras. A ideia é mostrar uma roda de samba como ela é, sem apelar. Então, são canções do lado A, lado B, do lado C, lado D, até terminar o alfabeto, porque tem muita música boa no mundo", disse o artista.

Com produção musical de João Carlos Filho, o álbum conta com 42 faixas e traz participações especiais de Ferrugem, que divide os vocais nas faixas "Esqueci de Te Esquecer", "Degradê" e "A Paz". O projeto também contou com Sombrinha e Diogo Nogueira.



Além disso, o audiovisual transita por sucessos de nomes da MPB, como "Kid Cavaquinho", "Linha de Passe", "Da África à Sapucaí" e "Nação", de João Bosco, "Meu Guri", de Chico Buarque, "Anunciação", de Alceu Valença e "Só Quero um Xodó", de Anastacia e Dominguinhos. O novo disco é a segunda parte de "Nos Braços do Povo Vol. 1", lançado em outubro do ano passado.