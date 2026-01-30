João Vitor Silva e Iza - Reprodução/Instagram

João Vitor Silva e Iza Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 18:54

Rio - João Vitor Silva aumentou os rumores do envolvimento com Iza após deixar um comentário me vídeo publicado por ela nas redes sociais, nesta sexta-feira (30). No registro, a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense aparece ensaiando na Marquês de Sapucaí.

fotogaleria

O ator, que integra o elenco do filme "O Agente Secreto", enviou dois emojis de fogo para elogiar a beldade. Os artistas foram flagrados de mãos dadas durante o Réveillon em Copacabana, na Zona Sul. A cantora fez uma participação no show de João Gomes para celebrar a virada.

Iza reassumiu o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, ocupado por ela entre 2020 e 2022, em outubro do ano passado. A agremiação levará para avenida o enredo "Camaleônico", que retrata a trajetória do ícone da música Ney Matogrosso.