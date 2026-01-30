João Vitor Silva e Iza Reprodução/Instagram
João Vitor Silva reage a vídeo de Iza na Sapucaí
Ator e cantora foram vistos juntos na virada do ano em Copacabana
Melody é internada com infecção aguda no estômago
Cantora está sob acompanhamento médico após diagnóstico
João Guilherme mostra novo apartamento em São Paulo após longa reforma
Imóvel adquirido há cerca de um ano e meio entra na fase final de acabamentos
Gracyanne Barbosa é pedida em namoro por Gabriel Cardoso
Musa fitness compartilhou detalhes do momento especial
Fantine se manifesta após Li Martins ficar fora do documentário do Rouge
Cantora mandou um recado para a amiga que não estará na produção
Xande de Pilares lança segunda parte de audiovisual
'Nos Braços do Povo Vol. 2' está disponível em todas as plataformas digitais
