João Guilherme mostra novo apartamento em São Paulo após longa reformaReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 16:22

Rio - João Guilherme, de 22 anos, mostrou aos seguidores um pouco do seu novo apartamento em São Paulo, ainda em fase final de ajustes. Nesta quinta-feira (29), o ator usou as redes sociais para compartilhar detalhes do imóvel, adquirido há cerca de um ano e meio, e revelou que a etapa mais pesada da obra já ficou para trás.