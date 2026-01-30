João Guilherme mostra novo apartamento em São Paulo após longa reformaReprodução / Instagram
"Eu já falei para vocês que eu estou de mudança, que meu apartamento está começando a ficar pronto, começando a criar cara", disse o artista ao apresentar alguns ambientes. Segundo ele, o espaço entrou na fase de acabamentos e já começa a ganhar identidade.
Longe de uma decoração clássica, o projeto aposta em um visual contemporâneo, com inspiração industrial. Madeira aparece como elemento central, combinada com piso de cimento queimado, sofás de linhas curvas e iluminação baixa. A ambientação também remete a referências orientais, algo que dialoga com o estilo pessoal do ator e com viagens recentes feitas por ele, como ao Japão.
