De biquíni rosa, Carolina Dieckmmann renova bronzeadoReprodução / Instagram

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, publicou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30), uma sequência de cliques aproveitando o dia ensolarado no Rio. De biquíni rosa, a atriz aproveitou para renovar o bronzeado.
Carolina Dieckmmann exibe abdômen trincado - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann posa para cliques - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann se protege dos raios solares com viseira - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução / Instagram
De biquíni rosa, Carolina Dieckmmann renova bronzeado - Reprodução / Instagram
"'Sextou', hein", legendou a artista, que posou em diferentes ângulos, exibindo o abdômen sarado. Para se proteger dos raios solares, usou viseira. Ela, ainda, surgiu com o cabelo molhado, indicando que se refrescou.
A atriz recebeu muitos elogios. "A beleza da Carolina é surreal", exaltou um fã. "Deusa", comentou uma admiradora. "Maravilhosa", disse um usuário do Instagram. "Linda demais", opinou outra pessoa.