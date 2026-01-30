De biquíni rosa, Carolina Dieckmmann renova bronzeado - Reprodução / Instagram

De biquíni rosa, Carolina Dieckmmann renova bronzeadoReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 12:17

Rio - Carolina Dieckmmann, de 47 anos, publicou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30), uma sequência de cliques aproveitando o dia ensolarado no Rio. De biquíni rosa, a atriz aproveitou para renovar o bronzeado.

fotogaleria

"'Sextou', hein", legendou a artista, que posou em diferentes ângulos, exibindo o abdômen sarado. Para se proteger dos raios solares, usou viseira. Ela, ainda, surgiu com o cabelo molhado, indicando que se refrescou.

A atriz recebeu muitos elogios. "A beleza da Carolina é surreal", exaltou um fã. "Deusa", comentou uma admiradora. "Maravilhosa", disse um usuário do Instagram. "Linda demais", opinou outra pessoa.