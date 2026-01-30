Poliana RochaReprodução / Instagram

Rio - Poliana Rocha usou as redes sociais para mostrar uma situação inusitada em sua casa, em Goiânia, nesta sexta-feira (30). A empresária revelou que, além da galinha Teodora, animal que ganhou de Natal de um amigo de Ana Castela, outros visitantes apareceram na residência.
Poliana Rocha registra invasão de macaquinhos na residência em Goiânia - Reprodução / Instagram
Poliana Rocha ganhou galinha de presente de Ana Castela - Reprodução / Instagram

Após construir um galinheiro no jardim para acomodar Teodora, Poliana contou que macaquinhos entraram na área externa da casa, que é aberta, e circularam pela cozinha. Os animais chegaram a subir nas cadeiras da mesa de jantar e procuraram comida no local.

Ao registrar a cena, a mulher do cantor Leonardo reagiu com bom humor. “Aqui em casa está parecendo um zoológico, olha, quando eu falo para vocês, está literalmente um zoológico, sinal que a energia está boa”, comentou. Em outro momento, ela também relacionou a visita dos bichos a um significado espiritual. “No lado espiritual (para quem acredita): energia limpa”, escreveu.

Nos últimos dias, Poliana já havia comentado sobre a adaptação de Teodora à rotina da casa. Segundo ela, a galinha costumava circular livremente pela cozinha e chegou até a pegar comida. Por conta disso, a empresária decidiu construir um espaço específico no jardim para o animal.