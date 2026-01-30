Poliana RochaReprodução / Instagram
Após construir um galinheiro no jardim para acomodar Teodora, Poliana contou que macaquinhos entraram na área externa da casa, que é aberta, e circularam pela cozinha. Os animais chegaram a subir nas cadeiras da mesa de jantar e procuraram comida no local.
Ao registrar a cena, a mulher do cantor Leonardo reagiu com bom humor. “Aqui em casa está parecendo um zoológico, olha, quando eu falo para vocês, está literalmente um zoológico, sinal que a energia está boa”, comentou. Em outro momento, ela também relacionou a visita dos bichos a um significado espiritual. “No lado espiritual (para quem acredita): energia limpa”, escreveu.
Nos últimos dias, Poliana já havia comentado sobre a adaptação de Teodora à rotina da casa. Segundo ela, a galinha costumava circular livremente pela cozinha e chegou até a pegar comida. Por conta disso, a empresária decidiu construir um espaço específico no jardim para o animal.
