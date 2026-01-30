Roberta Miranda divertiu fãs com vídeo ao som de funk - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 22:35

Rio - Roberta Miranda, de 69 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo ao som da música "Senta e Cala a Boca", do funkeiro MC Jacaré MC Jacaré, nesta sexta-feira (30). A cantora aproveitou para instigar os fãs sobre os novos passos na carreira.

"Sextou com a rainha daquele jeito! Vem novidade por aí!", escreveu na legenda.

O registro da cantora foi alvo de comentários nas redes sociais. "Simplesmente maravilhosa...adoro você", afirmou um perfil. "A Mulher que habita em Mim, saúda a rainha que habita em você", disse outro. "Que pernas são essas, rainha?", brincou um terceiro.

