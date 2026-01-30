Ticiane Pinheiro e Rafa Justus celebram 18 anos da cachorra de estimação com festinha - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 11:09

Rio - Ticiane Pinheiro e a filha, Rafa Justus, celebraram o aniversário de 18 anos da cachorra de estimação, Mel, com festinha intimista. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (29), elas publicaram registros da comemoração.

A comemoração foi no tema da personagem Skye, do desenho "Patrulha Canina", e contou com bolo personalizado, decoração, bexigas, balões e mais. A apresentadora se declarou para a cadelinha, da raça shih tzu:

"Há 18 anos trazendo amor, alegria e companheirismo sem pedir nada em troca, um amor puro e verdadeiro. Aniversário da minha Melzinha. Desejo que ela tenha muita saúde para viver muito mais. Parabéns, Melzinha! Amo você".

Rafa também resgatou um clique ao lado da aniversariante. "Ela chegou em 2008, mas essa foto é de 2013. Mel desde sempre comigo", escreveu a adolescente, de 16 anos, fruto do antigo casamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

A apresentadora também é mãe de Manoela, de 6 anos, da união atual com o âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, César Tralli.