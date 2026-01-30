Ticiane Pinheiro e Rafa Justus celebram 18 anos da cachorra de estimação com festinhaReprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro e Rafa Justus celebram 18 anos da cachorra de estimação com festinha
'Aniversário da minha Melzinha', escreveu a apresentadora
Roberta Miranda dança funk e diverte seguidores
'Sextou com a rainha daquele jeito', brincou a cantora
Poliana Rocha mostra invasão de animais em casa e reage: 'Sinal'
Empresária registra a presença de macaquinhos na residência em Goiânia
João Vitor Silva reage a vídeo de Iza na Sapucaí
Ator e cantora foram vistos juntos na virada do ano em Copacabana
Melody é internada com infecção aguda no estômago
Cantora está sob acompanhamento médico após diagnóstico
João Guilherme mostra novo apartamento em São Paulo após longa reforma
Imóvel adquirido há cerca de um ano e meio entra na fase final de acabamentos
Gracyanne Barbosa é pedida em namoro por Gabriel Cardoso
Musa fitness compartilhou detalhes do momento especial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.