Beth Goulart e Ary Fontoura celebram aniversários com festinha duplaReprodução / Instagram

Rio - Beth Goulart e Ary Fontoura celebraram mais um ano de vida em clima de confraternização. Aniversariantes de janeiro, os atores reuniram familiares e amigos próximos para uma festinha dupla, realizada de forma reservada.
Nas redes sociais, Beth compartilhou registros da comemoração. As imagens mostram um jantar com comida japonesa, seguido pelos doces da festa. Na hora do parabéns, os anfitriões dividiram a mesa com três bolos personalizados.
Entre os convidados estavam nomes como Paloma Bernardi, Dona Déa Lúcia e Alanis Guillen, que prestigiaram o encontro dos veteranos.
Na legenda das publicações, Beth Goulart, que completou 65 anos, na último dia 25, agradeceu a presença dos amigos. “Momento de pura alegria e felicidade, comemorando meu aniversário e de Ary Fontoura em casa ao lado de amigos queridos e amados”, escreveu.
Em outra postagem, a atriz falou sobre a importância das amizades em sua vida. “Como é bom estar ao lado de amigos, sou tão grata de ter e contar com cada um deles em minha vida. Os amigos são luzes que se acendem nos ajudando a seguir mais fortes e seguros de estar no caminho certo. Agradeço a todos os meus amigos tão queridos e amados que me abraçam com todo seu afeto e atenção nos momentos importantes da minha vida. Vocês me dão alegrias e muita felicidade. Amo vocês, gratidão”, declarou.
Na última terça-feira (27), data oficial do aniversário de Ary Fontoura, que completou 93 anos, Beth também prestou uma homenagem especial ao ator. Ela resgatou fotos da comemoração e destacou a trajetória e o carinho que sente pelo amigo.
“Hoje nosso amado Ary Fontoura faz 93 anos, uma vida inteira dedicada à arte e à dignidade em suas atitudes, ele que soube se reinventar nas redes sociais criando um personagem cheio de humor, que ri de si mesmo e fala grandes verdades como um sábio que utiliza o humor para tocar os corações”, escreveu.
A atriz finalizou com uma mensagem pessoal ao veterano. “Ary você é muito amado por todos nós, receba nosso carinho e admiração, você que me conheceu pequenininha e que me acompanha até hoje, saiba que mora em meu coração, é um representante ativo de minha família, sempre me orientando e acompanhando meus passos. Obrigada por ser quem você é! Que Deus lhe abençoe grandemente com muita saúde, amor, alegrias, prosperidade e muito sucesso em todas as suas realizações. Você é um exemplo de ser humano e artista, te amamos muito, feliz aniversário”.