Virginia Fonseca explica rosto abatido em festa de aniversário - Reprodução / Instagram / X

Virginia Fonseca explica rosto abatido em festa de aniversárioReprodução / Instagram / X

Publicado 06/04/2026 08:42

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"Gente, estou com um cara de acabada. Olha isso aqui. Eu acordei 8h aqui hoje e não dormi de tarde. Eu estou num sono surreal. 8h da manhã são 3h no Brasil. Parece que passaram 300 caminhões em cima", falou a empresária, comparando os fusos horários entre os dois países.

A justificativa da loira ocorreu após o semblante supostamente triste repercutir nas redes, principalmente em registros ao lado do atacante do Real Madrid. "O olhar não nega a tristeza", disse uma usuária do Instagram. "Ela não sabe esconder as reações", comentou um seguidor. "Que felicidade contagiante", ironizou outra pessoa. "Ela está com a mesma expressão de quando estava pra terminar o antigo relacionamento", disparou mais alguém.

A influenciadora digital completa 27 anos nesta segunda-feira (6), mas ganhou uma celebração antecipada. A festa contou com a presença de amigos e familiares, incluindo os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Os pequenos são frutos do casamento anterior com o cantor Zé Felipe.