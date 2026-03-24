Stenio Garcia recebe alta hospitalar - Reprodução / Instagram

Stenio Garcia recebe alta hospitalarReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 07:34

Rio - Stenio Garcia, de 93 anos, recebeu alta do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A informação foi divulgada pela mulher do ator, Mari Saade, através das redes sociais, na madrugada desta terça-feira (24).

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"Mais uma batalha vencida após dias muito tensos e turbulentos. Após a tempestade sempre vem a bonança. Tive um tempo para refletir e deixo aqui minha reflexão: quem tem coragem de fazer o mal a um idoso, não é um ser humano. E quem não é um ser humano, é capaz de praticar e fazer o mal a qualquer um", iniciou Mari.

"Os mais vulneráveis são os idosos, crianças, mulheres e animais. Enfim, a cada dia o ser humano está menos humano. Pelo menos, é isso que estamos vendo acontecer no mundo real e virtual. Tantas guerras, tanto ódio, tanta ganância... Eu me pergunto: Por que? Para que? Vamos levar o quê? Não vamos levar nada e todos nós somos passageiros nesse planeta chamado terra".



"Esse menino de alma pura teve alta do hospital. Agora vamos ter o descanso dos justos! Quem fala que ama, pode estar mentindo, mas quem cuida com bravura, zelo e dedicação com certeza te ama. Deixo aqui minhas reflexões sobre os humanos! Bom descanso a todos", concluiu ela. No registro, Stenio posou sorridente junto com a mulher.

O DIA entrou em contato com a assessoria de Mari e do hospital sobre mais detalhes do estado de saúde do ator e da internação, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.