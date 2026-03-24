Stenio Garcia recebe alta hospitalarReprodução / Instagram
Stenio Garcia recebe alta hospitalar
Informação foi divulgada pela mulher do ator, Mari Saade, através das redes sociais, na madrugada desta terça-feira (24)
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