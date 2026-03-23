Gerson BrennerReprodução / Instagram
Nascido em São Paulo, em 22 de dezembro de 1959, ele iniciou sua vida profissional como modelo e participou de campanhas publicitárias, experiência que abriu caminho para a atuação em teatro e televisão.
Ainda nos anos 1980, Brenner investiu na formação artística e passou a atuar nos palcos. Seu desempenho chamou atenção e, rapidamente, ele foi convidado para trabalhar na televisão. A estreia em novelas ocorreu em 'Kananga do Japão' (1989), na extinta TV Manchete, mas foi na TV Globo que alcançou projeção nacional.
Ao longo da década de 1990, consolidou-se como galã ao participar de produções populares como 'Top Model', 'Rainha da Sucata', 'Lua Cheia de Amor' e 'Perigosas Peruas'. Em 'Deus nos Acuda', retornou a um personagem que havia conquistado o público, reforçando sua popularidade. Além disso, também atuou em minisséries e no cinema, com destaque para o filme 'Navalha na Carne'.
Brenner sobreviveu, mas passou dias em coma e ficou com sequelas graves, que comprometeram a fala, os movimentos e outras funções motoras. Desde então, precisou se afastar definitivamente da carreira artística e passou a viver sob cuidados constantes. Ao longo dos anos, enfrentou internações, complicações clínicas e limitações progressivas, embora tenha mantido a capacidade de compreensão.
Gerson teve duas filhas e, anos depois do atentado, casou-se com a psicóloga Marta Mendonça, que participou de seu processo de reabilitação e permaneceu ao seu lado durante décadas.
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