Os acertadores de cinco dezenas da Mega-Sena receberão R$ 58.355,02 - Renan Areias/Arquivo Agência O Dia

Os acertadores de cinco dezenas da Mega-Sena receberão R$ 58.355,02 Renan Areias/Arquivo Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 21:53

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 24. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58.



De acordo com a Caixa, 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.355,02 cada. Já 1.753 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.316,91 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 26, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

