Congresso promulgou o decreto legislativo que ratifica o acordo Mercosul-UE no dia 17 de março - Lula Marques/Agência Brasil

Congresso promulgou o decreto legislativo que ratifica o acordo Mercosul-UE no dia 17 de marçoLula Marques/Agência Brasil

Publicado 24/03/2026 19:52

O governo brasileiro informou nesta terça-feira, 24, que o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) entrará em vigor em 1º de maio de 2026.

"A data do início da vigência provisória reflete as disposições do próprio instrumento relativas à conclusão dos procedimentos internos e à troca de notificações formais entre as Partes", disseram os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), das Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em nota conjunta.

Na semana passada, o Congresso promulgou o decreto legislativo que ratifica o acordo entre o bloco sul-americano e o bloco europeu. Em seguida, o Brasil notificou oficialmente a Comissão Europeia em 18 de março de 2026 acerca da conclusão dos procedimentos internos de ratificação do acordo. A União Europeia notificou o Brasil em 24 de março de 2026. Com isso, foram cumpridos os requisitos para a vigência provisória do acordo.

No Brasil, resta a publicação do decreto de promulgação, ato final que incorpora tratados e acordos internacionais ao ordenamento jurídico interno, tornando-os obrigatórios.

O pacto comercial, assinado em janeiro deste ano em Assunção, no Paraguai, prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. Juntos, os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de aproximadamente US$ 22,4 trilhões

Os ministérios destacaram que, após mais de duas décadas de negociações, a entrada em vigor do acordo marca a concretização de "um dos mais ambiciosos projetos de integração econômica e inserção internacional já empreendidos pelo País".

As pessoas físicas e jurídicas brasileiras passarão a contar com novas oportunidades concretas de acesso a um dos maiores mercados do mundo e provisão de maior quantidade e diversidade de produtos europeus no mercado brasileiro, completaram as pastas. "A redução de tarifas, a eliminação de barreiras e o aumento da previsibilidade regulatória criarão condições mais favoráveis para exportações, investimentos e integração às cadeias globais de valor."

Por fim, a nota coloca que o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a plena implementação do acordo provisório de comércio. "Seguirá trabalhando, em estreita coordenação com os demais Estados-Partes do Mercosul e com a União Europeia, para que seus benefícios se traduzam em crescimento, geração de empregos e desenvolvimento sustentável", finaliza.

Segundo estimativas do MDIC, o acordo Mercosul-UE terá um efeito positivo de 0,34% (R$ 37 bilhões) sobre o PIB brasileiro, com aumento de 0,76% no investimento (R$ 13,6 bilhões) e redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor. Também é projetado um aumento de 0,42% nos salários reais, além de um impacto de 2,46% (R$ 42,1 bilhões) sobre as importações totais e de 2,65% (R$ 52,1 bilhões) sobre as exportações totais.

As empresas brasileiras que exportam hoje para a União Europeia respondem por 3 milhões de empregos no Brasil no ano. A corrente de comércio Brasil-União Europeia teve um recorde de US$ 100 bilhões no ano passado, com um ligeiro déficit para o Brasil, mas com um volume de comércio relevante.