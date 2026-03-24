Tarcísio de Freitas levou um mês para falar sobre o caso Marcelo Camargo/Agência Brasil
PM morta em São Paulo: Tarcísio fala pela 1ª vez sobre o caso e defende prisão do tenente-coronel
Governador afirmou que 'posicionamento público é prender o criminoso e apresentá-lo à Justiça'
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