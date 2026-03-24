Deltan Dallagnol afirmou que teve o mandato de deputado federal cassado "por vingança"Lula Marques/ Agência Brasil
Deltan Dallagnol tenta voltar ao Congresso com pré-candidatura ao Senado pelo Paraná
Ex-procurador teve o mandato de deputado federal cassado em 2023
Deltan Dallagnol tenta voltar ao Congresso com pré-candidatura ao Senado pelo Paraná
Ex-procurador teve o mandato de deputado federal cassado em 2023
Em reestruturação, Correios anunciam escala 12x36 em alguns setores
Trabalhadores se mobilizam contra a medida
Conselho do Fundo de Garantia aprova retomada do FGTS-Saúde
Representantes dos empregadores votaram contra a proposta
Novo Atestmed libera auxílio por incapacidade temporária
Governo prevê que medida vai acelerar a concessão de análise de benefícios
Boulos anuncia medidas para motoristas de apps; empresas serão exigidas a revelar preços pagos
Notas fiscais deverão conter valores repassados aos trabalhadores por cada serviço prestado
Jhonatan de Jesus suspende processo no TCU que investiga atuação do Banco Central no caso Master
Ministro da Corte de Contas determinou que garu de sigilo da análise seja reavaliado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.