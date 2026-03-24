Ministro Jhonatan de Jesus manteve a atuação do Banco Central sob vigilância do TCUAgência Câmara
Jhonatan de Jesus suspende processo no TCU que investiga atuação do Banco Central no caso Master
Ministro da Corte de Contas determinou que garu de sigilo da análise seja reavaliado
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