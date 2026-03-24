Comissão sugeriu prazo de 90 dias para que os Três Poderes adequem as folhas de pagamento aos novos limitesFoto:Reprodução/Internet
Dados entregues ao STF indicam que gastos com 'penduricalhos' no MP e Judiciário somam R$ 17 bi
Juízes recebem 82% a mais do que o teto de R$ 46,3 mil
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O pré-candidato à Presidência reafirmou que deve seguir a linha de Paulo Guedes
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Bolsonaro permanece internado, sem previsão de deixar hospital, diz boletim
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