Flávio Bolsonaro disse que pretende dar continuidade às propostas de Paulo GuedesDivulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Ainda não há data para anunciar plano de governo e ministro da Economia, diz Flávio Bolsonaro
O pré-candidato à Presidência reafirmou que deve seguir a linha de Paulo Guedes
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