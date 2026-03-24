Flávio Bolsonaro disse que pretende dar continuidade às propostas de Paulo Guedes - Divulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado

Flávio Bolsonaro disse que pretende dar continuidade às propostas de Paulo GuedesDivulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 24/03/2026 16:35

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 24, não ter data para divulgar seu plano de governo nem para anunciar quem será seu ministro da Economia, caso eleito. Ele pretendia lançar propostas em 30 de março, mas adiou a divulgação por considerar "cedo demais".

"Pedi que fosse suspenso, porque a gente tem coisas prontas, mas acho que está muito cedo para falar de alguns pontos que são importantes", declarou Flávio Bolsonaro, a jornalistas após evento de filiação de Sergio Moro (PR) ao PL. "Tenho que, primeiro, ver o programa em si, quais são os ministérios, por exemplo, que a gente pretende, os perfis que a gente vai querer fazer em cada área. Para aí escolhermos o perfil de quem vai nos ajudar a fazer isso tudo sair do papel", continuou.

O pré-candidato reafirmou, porém, que deve seguir a linha econômica de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL): "Todo mundo sabe que vou dar continuidade ao que o Paulo Guedes começou a fazer para o País, só que vamos aprimorar, modernizar ainda mais", disse.

Questionado se os anúncios podem ficar para o segundo semestre, o senador respondeu não haver qualquer tipo de previsão.

Flávio Bolsonaro respondeu ainda estar avaliando o número de pastas em sua possível gestão. "Ainda não sabemos, estamos fazendo a parte programática."

O senador afirmou não ter entendido a decisão do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de ter desistido de sua campanha à Presidência e que ficará feliz se o governador apoiar Moro ao Estado: "Certamente, o Ratinho vai ser muito bem-vindo se quiser apoiar o governador."