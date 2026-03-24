Corpo de Gerson Brenner será velado em São Paulo - Reprodução do Instagram

Corpo de Gerson Brenner será velado em São PauloReprodução do Instagram

Publicado 24/03/2026 12:04



Rio - Viúva de Gerson Brenner, Marta Mendonça divulgou compartilhou informações sobre a cerimônia de despedida do ator, que morreu aos 66 anos, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. De acordo com uma publicação feita no Instagram, o velório será realizado nesta quarta (25), das 9h às 12h, no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Em seguida, o corpo será encaminhado para cremação, marcada para as 13h, no Crematório Vila Alpina.

"Embora seu sorriso tenha partido e suas mãos não possamos mais tocar, guardamos preciosas lembranças. Sua memória é um tesouro eterno. Deus o tem em seus cuidados, e nós o mentemos em nossos corações", diz o texto de despedida.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marta Mendonça (@marta.m77)



Astro dos anos 1990, Gerson estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, desde o último dia 16, e faleceu nesta segunda (23). A carreira do artista foi interrompida de forma abrupta em 1998, quando ele foi baleado na cabeça durante um assalto em uma rodovia em São Paulo.

Apesar de ter sobrevivido, o ator passou meses em coma e ficou com sequelas permanentes. Desde então, ele viveu longe dos holofotes e sob cuidados constantes, enfrentando limitações impostas pelo ferimento.