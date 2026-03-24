Senador Eduardo Girão é o autor da proposta de criação da CPI do Banco MasterDivulgação
Senadores recorrem ao Supremo para instalar CPI do Master
Proposta reuniu mais de 27 assinaturas, mas ainda precisa que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, leia o requerimento
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