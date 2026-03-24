A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como catedral da nova diocese cearense - Reprodução/Prefeitura de Baturité

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como catedral da nova diocese cearenseReprodução/Prefeitura de Baturité

Publicado 24/03/2026 21:41

A instalação oficial da Diocese de Baturité, no Ceará, ocorre hoje. É a primeira diocese criada no Brasil pelo papa Leão XIV. O ato de criação da área episcopal foi assinado pelo pontífice no dia 1.º de janeiro e nesta quarta-feira ocorrem as celebrações de instalação.

Desmembrada da arquidiocese de Fortaleza, a diocese de Baturité passa a abranger 14 municípios e 21 paróquias em uma área com um total de 298.221 habitantes. Leão XIV designou o bispo franciscano capuchinho dom Luís Gonzaga Silva Pepeu para dirigir a nova divisão territorial e administrativa da Igreja.

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como catedral da nova diocese cearense.

O templo é um dos mais importantes símbolos religiosos e culturais da região, com uma história ligada aos primórdios da ocupação e da evangelização do Maciço. A construção da igreja teve início em 1764 e foi concluída em 29 de novembro de 1784.