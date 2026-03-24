A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como catedral da nova diocese cearenseReprodução/Prefeitura de Baturité
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