Prefeito de Vista Alegre do Alto, Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani - Reprodução/ redes sociais

Prefeito de Vista Alegre do Alto, Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi RozaniReprodução/ redes sociais

Publicado 25/03/2026 09:01 | Atualizado 25/03/2026 09:03

O prefeito de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo, Nelson Antônio Rozani (Podemos), e a primeira-dama, Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram após o carro em que estavam bater em um caminhão. O acidente aconteceu na rodovia SP-319, na noite da última segunda-feira (23).

A secretária de Desenvolvimento Social do município, Rita Rozani, também estava no veículo no momento do incidente e segue internada.

A gestão municipal informou que os três estavam em uma viagem a trabalho. "Estavam em mais uma viagem a trabalho, levando consigo o compromisso de trazer novos avanços para a cidade que tanto amavam, quando, infelizmente, o casal foi vítima um acidente automobilístico que resultou em suas partidas", informou.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a batida ocorreu na Rodovia Engenheiro Thyrso Micali, perto da cidade de Taquaritinga (SP). A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a primeira-dama já sem vida, enquanto o gestor municipal e a secretária foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Taquaritinga, mas ele não resistiu aos ferimentos.



A SSP informou ainda que o motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool.



O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Taquaritinga, que prossegue com as diligências para apurar as circunstâncias do acidente.



A prefeitura da cidade informou que o velório das vítimas foi realizado nesta terça-feira (24), no Centro Cultural de Vista Alegre do Alto. O município decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nas repartições públicas municipais na terça-feira. Os serviços nas áreas de saúde, limpeza urbana e outras atividades foram mantidos.

"O decreto estabelece ainda a suspensão dos prazos de processos administrativos e licitatórios em curso no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como das comemorações alusivas ao aniversário do município, durante o período de luto e ponto facultativo", diz a determinação. O município comemora 107 anos nesta quarta-feira (25).



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte do prefeito e da primeira-dama.

"É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão repentina e dolorosa. Um casal que construiu uma história de dedicação, trabalho e amor pela sua cidade, e que hoje deixa um vazio imenso no coração de todos. Nossas orações seguem pela recuperação da Rita Rozani, secretária de Desenvolvimento Social, que ficou ferida e segue internada", afirmou.