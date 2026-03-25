Mulher de Gerson Brenner, Marta comparece ao velório do ator - Eduardo Martins / Brazil News

Mulher de Gerson Brenner, Marta comparece ao velório do atorEduardo Martins / Brazil News

Publicado 25/03/2026 09:45

Rio - Familiares, amigos e fãs dão o último adeus a Gerson Brenner, no Velório Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, nesta quarta-feira (25). Astro dos anos 1990, o ator morreu aos 66 anos, na última segunda (23), em decorrência de falência de múltiplos órgãos . Após a cerimônia de despedida, o corpo do artista será cremado no Crematório Vila Alpina.No local, os admiradores se despediram do artista e levaram cartazes em homenagem a ele. Uma coroa de flores foi enviada pelos Estúdios Globo.

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Gerson estava internado no Hospital São Luiz, no Itaim, em São Paulo, desde o último dia 16, e faleceu nesta segunda (23). A carreira do artista foi interrompida de forma abrupta em 1998, quando ele foi baleado na cabeça durante um assalto em uma rodovia em São Paulo.

Apesar de ter sobrevivido, o ator passou meses em coma e ficou com sequelas permanentes. Desde então, ele viveu longe dos holofotes e sob cuidados constantes, enfrentando limitações impostas pelo ferimento.

Gerson deixa a mulher, Marta Mendonça Brenner, e duas filhas, Vica Brenner, de 27, fruto da antiga união com Denize Taccto, e Anna Luisa Haas Oliveira, de 33, do relacionamento com Ana Cristina Haas. A viúva e as herdeiras compareceram ao velório, assim como a irmã do artista, Cristina.