Veículo desceu rua em declive e destruiu parte do imóvel - Reprodução/ redes sociais

Veículo desceu rua em declive e destruiu parte do imóvelReprodução/ redes sociais

Publicado 28/03/2026 09:08

Uma caminhonete desgovernada invadiu uma casa e matou duas mulheres na noite desta sexta-feira (27), no bairro Vila Goiânia, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. As vítimas tinham 46 e 26 anos e estavam dentro da residência no momento do impacto.

De acordo com a Polícia Militar (PM), cinco crianças também estavam no local. Apenas uma delas sofreu ferimentos leves.

O motorista do veículo tentava dar a partida quando perdeu o controle. O carro desceu por uma rua em declive e acabou entrando de ré na casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou na retirada dos corpos. Parte da estrutura da casa ficou destruída, e há risco de desabamento.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi acionada. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.