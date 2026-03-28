Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
3.814 apostadores vão levar, cada, R$ 938,65.
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Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
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Na faixa de cinco acertos, 45 apostas ganhadoras vão levar R$ 48.264,27, cada
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