Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cadaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/03/2026 21:08 | Atualizado 28/03/2026 22:30

Uma única aposta faturou R$ 37.983.331,58 ao acertar as dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (28), no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Os números sorteados foram: 06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44.



Na faixa dos cinco acertos, 45 apostas ganhadoras vão embolsar R$ 48.264,27, cada. Com quatro acertos

3.814 apostadores vão levar, cada, R$ 938,65.

As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (31), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.