Polícia Militar de São Paulo continua no local para investigar as circunstâncias do caso - Divulgação

Polícia Militar de São Paulo continua no local para investigar as circunstâncias do casoDivulgação

Publicado 28/03/2026 22:04

Um policial de folga trocou tiros com um suspeito durante uma tentativa de roubo na Rua Sapetuba, no Butantã, zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu na tarde deste sábado, 28, por volta das 15h.



Segundo a Polícia Militar, durante a troca de tiros, duas pessoas foram atingidas. Um dos suspeitos está em estado grave e a vítima morreu. O outro suspeito conseguiu fugir.



A PM foi acionada e continua no local para preservar a cena do crime. A ocorrência será apresentada no 34º Distrito Policial (Vila Sônia).

A vítima era o empresário Celso Bortolato de Castro, de 58 anos, que estava com a mulher em uma motocicleta quando o casal foi abordado por dois assaltantes, também em uma moto.



Morte de arquiteto



Em abril do ano passado, o arquiteto Jefferson Dias foi morto na Rua Desembargador Armando Fairbanks próximo a Rua Sapetuba, também no Butantã. Ele tentou impedir o criminoso de fugir com uma aliança e um celular que havia acabado de roubar de uma pedestre.



Para isso, o arquiteto jogou o seu carro em cima do assaltante, que estava numa moto. Em seguida, o ladrão caiu com o veículo na rua. Imagens de câmeras de segurança do local mostraram o momento em que ele se levantou, sacou a arma e atirou no motorista do carro. Jefferson foi atingido por três disparos fatais.



O amigo de Jefferson que estava no banco do carona conseguiu correr. O criminoso largou a moto, que, segundo a polícia, era roubada, e fugiu a pé.



A mulher vítima do assalto não se feriu. Uma ambulância socorreu o arquiteto e o levou para o Hospital Universitário da USP, mas ele não resistiu aos ferimentos. Jefferson tinha 43 anos.



O apontado como o autor dos disparos, de 20 anos, foi preso após se entregar a polícia. Segundo a investigação, ele já tinha duas passagens pela polícia por roubo.