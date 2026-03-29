Circunstâncias do afogamento não foram informadas - Reprodução/ DEA

Circunstâncias do afogamento não foram informadasReprodução/ DEA

Publicado 29/03/2026 10:26 | Atualizado 29/03/2026 11:33

Um bebê de apenas nove meses morreu após se afogar em uma piscina neste sábado (28), em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma Unidade de Suporte Básico foi acionada para prestar socorro, e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas também participou da ocorrência.

Quando as equipes chegaram ao local, a criança já havia sido retirada da piscina e recebia manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), realizadas por familiares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, com a reanimação sendo mantida durante todo o trajeto. No entanto, ao chegar à unidade, o óbito foi confirmado pela equipe médica.

O Departamento Estadual de Aviação (DEA) chegou a ser acionado para dar apoio, mas não houve necessidade de atuação, já que a morte foi constatada antes de uma possível transferência.

As circunstâncias do afogamento não foram informadas.