Circunstâncias do afogamento não foram informadasReprodução/ DEA
Bebê de nove meses morre após se afogar em piscina, em Alagoas
Caso aconteceu em Maragogi
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, em SP
Não há informações sobre vítimas
PM de folga atira e mata vítima de assalto em SP; um dos suspeitos também foi atingido
Celso Bortolato foi alvo de disparos enquanto criminosos tentavam roubar sua moto
Acusação de estupro: Alfredo Gaspar prestará queixa contra colegas na PF e em Conselho de Ética
Caso teria acontecido em 2018 quando a vítima tinha 13 anos
Aposta única leva R$ 37 milhões do concurso 2.990 da Mega-Sena
Na faixa de cinco acertos, 45 apostas ganhadoras vão levar R$ 48.264,27, cada
Tarcísio e partido não devem apoiar Lula após vice se filiar ao MDB, afirmam aliados
Mudança de partido de Felício Ramuth teve participação direta do governador de SP
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