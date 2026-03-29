Márcio Vaccaro morreu em um acidente de moto na ArgentinaReprodução/ internet
CEO de grupo empresarial brasileiro morre em acidente de moto na Argentina
Márcio Vaccaro liderava conglomerado dono de empresas que atuavam em diferentes setores econômicos, como agronegócio, suplementos alimentares e empreendimentos imobiliários
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