Márcio Vaccaro morreu em um acidente de moto na Argentina - Reprodução/ internet

Márcio Vaccaro morreu em um acidente de moto na ArgentinaReprodução/ internet

Publicado 29/03/2026 13:50

Márcio Vaccaro, CEO de um grupo empresarial catarinense, morreu neste sábado, 28, aos 60 anos, em um acidente de moto na Argentina. O brasileiro liderava o Vaccaro Group, conglomerado dono de empresas que atuavam em diferentes setores econômicos, como agronegócio, suplementos alimentares e empreendimentos imobiliários.

Sediado no município de Xaxim, no oeste de Santa Catarina, o grupo comandava as empresas Rafitec, de embalagens e insumos agrícolas; Nutrata, de suplementos nutricionais; Vaccaro Urbanismo, do setor imobiliário, e Vaccaro Energia.

A morte do empresário foi anunciada nas redes sociais das empresas do grupo: "É com profundo pesar que informamos o falecimento do sr. Márcio Vaccaro, fundador e CEO do Grupo Vaccaro. [...] Empresário visionário e líder respeitado, Márcio construiu uma trajetória marcada por trabalho, propósito e contribuição significativa para o desenvolvimento urbano e social", publicou a Rafitec em seu Instagram.

A empresa foi fundada em 1995 por Márcio e o pai, Eloy Vaccaro (morto em 2021), em Xanxerê, outro município do oeste catarinense.

A informação sobre as circunstâncias da morte foi divulgada pela Prefeitura de Xanxerê. A administração municipal afirmou que o acidente ocorreu "durante um passeio de moto na Argentina" e se solidarizou com a família e amigos pela perda. A Prefeitura de Xaxim decretou luto oficial de três dias e declarou que o empresário "contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento de Xaxim e região, deixando sua marca através do trabalho, do empreendedorismo e do compromisso com a comunidade"

A Prefeitura de Chapecó, onde uma das empresas do grupo desenvolveu empreendimentos como o shopping Pulse Open Mall, também decretou luto oficial de três dias.

Não foram divulgados outros detalhes sobre o acidente nem informações sobre o velório.