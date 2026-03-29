Acidente que matou jovem e atingiu um agente da polícia rodoviária federal ocorreu em rodovia no Paraná - Divulgação/PRF

Acidente que matou jovem e atingiu um agente da polícia rodoviária federal ocorreu em rodovia no ParanáDivulgação/PRF

Publicado 29/03/2026 19:10 | Atualizado 29/03/2026 19:16

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e colidir contra outro veículo parado, em Arapongas (PR). Na colisão, o homem atingiu um policial da PRF que atendia uma ocorrência no local. O sobrinho do condutor de 16 anos, passageiro do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a PRF, o homem realizou uma frenagem brusca, perdeu o controle da direção, invadiu o sentido contrário e colidiu contra o veículo que aguardava remoção. Com o impacto, o carro atingido foi arremessado contra um policial rodoviário federal que atuava na ocorrência. Trabalhadores da concessionária Motiva, que também atuavam no local, quase foram atingidos.

O policial sofreu uma lesão grave na perna, com fratura de fíbula, e foi socorrido pelas equipes da concessionária.

No veículo estavam o motorista e seu sobrinho de 16 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital Honpar, em Arapongas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor também ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

Após ser atendido no hospital, o motorista realizou o teste do bafômetro, que indicou 0,40 mg/L de álcool por litro de ar expelido. O valor máximo legal é de 0,05 mg/L.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante. O condutor permanece internado sob custódia e, após alta médica, será encaminhado à Polícia Civil.