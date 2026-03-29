Acidente que matou jovem e atingiu um agente da polícia rodoviária federal ocorreu em rodovia no ParanáDivulgação/PRF
Motorista embriagado é preso por atropelar policial e matar sobrinho de 16 anos
O passageiro não resistiu à colisão e agente da PRF sofreu uma fratura na perna
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