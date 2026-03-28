Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 40 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Parlamentares denunciam relator da CPMI do INSS à PF por estupro
Alfredo Gaspar nega as acusações e entrou com representação no Conselho de Ética contra os autores da queixa
CPMI do INSS rejeita relatório que pedia indiciamento de 'Lulinha', Vorcaro e Bolsonaro
Comissão encerrou os trabalhos sem votação de texto alternativo
Simone Tebet assina filiação ao PSB para concorrer ao Senado por São Paulo
Ministra deixou o MDB, partido no qual construiu a carreira política
Base do governo pede indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS
Parlamentares fizeram documento em oposição ao relatório da comissão
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