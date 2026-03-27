Fiocruz ressalta a importância da vacinação - Rodrigo Méxas/Fiocruz

Fiocruz ressalta a importância da vacinação Rodrigo Méxas/Fiocruz

Publicado 27/03/2026 20:09

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão aumentando em todo o país, segundo o novo boletim InfoGripe divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O levantamento mostra que todos os estados brasileiros apresentam sinal de alta no número de casos quando analisadas as últimas seis semanas. Esse crescimento das internações é causado principalmente pelo avanço da Influenza A, do rinovírus e do vírus sincicial respiratório (VSR).



O rinovírus tem sido o principal responsável pelo aumento das ocorrências em grande parte do Brasil, atingindo com força as crianças e os adolescentes entre 2 e 14 anos. A incidência e a mortalidade por síndromes respiratórias também aparecem elevadas entre os menores de idade, especialmente por causa do VSR e do próprio rinovírus. Já entre os idosos, a maior preocupação é com a mortalidade, que tem como causas principais a Covid-19 e a Influenza A.



Diante desse cenário, a pesquisadora Tatiana Portella, da InfoGripe, reforça que é fundamental que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, crianças e quem tem a imunidade baixa, procurem os postos de saúde para tomar a vacina da gripe. Inclusive, neste sábado acontece o Dia D de vacinação nacional para tentar frear o avanço das hospitalizações em diversos estados.



A especialista também recomenda o uso de máscaras em locais fechados ou com muita aglomeração, principalmente para quem é mais vulnerável. Além disso, a orientação é que, ao notar qualquer sintoma de gripe ou resfriado, a pessoa faça isolamento em casa. Caso não seja possível ficar isolado, o uso da máscara ao sair de casa é essencial para evitar que o vírus seja transmitido para outras pessoas.